Логотип для компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок654 просмотра
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Нужно разработать с нуля логотип компании по автоподбору. 

2 года назад
Leiman77
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vladislavles9999
Владислав 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$38
7 дней
Владислав, спасибо за отличную работу. Ответственный и внимательный исполнитель. Учёл все пожелания и тем самым, легко и быстро сделал заказ. Рекомендую обращаться.
Андрей ответственно подошёл к постановке задачи, подробно заполнил ТЗ, благодаря этому работа прошла приятно и продуктивно. Спасибо!
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