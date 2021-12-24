e2promo

Сергей e2promo

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Думать - модно! Улыбаться - полезно!

Стремлюсь быть полезным окружающим и работать с профессионалами, получая от этого колоссальное удовольствие.

Приятно работать с профессионалами, Ерыш Сергей Анатольевич.

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Отзывы заказчиков

kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Логотип сервиса + иконка приложения
Отлично отработал.
Рекомендую. Приятно было поработать вместе. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв