Думать - модно! Улыбаться - полезно!
Стремлюсь быть полезным окружающим и работать с профессионалами, получая от этого колоссальное удовольствие.
Приятно работать с профессионалами, Ерыш Сергей Анатольевич.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Отлично отработал.
Ответный отзыв
Рекомендую. Приятно было поработать вместе. Благодарю за сотрудничество.