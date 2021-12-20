Я Олеся, ко мне на ты

Придумываю и воплощаю:) Чаще всего это айдентика и все что связано фирменным стилем, упаковкой, верстка полиграфии, дизайн сайтов, иллюстрации...

Давно и с первого взгляда влюблена в Adobe. Так что Photoshop, Illustrator, InDesign мои основные инструменты. Могу и умею с Corel Draw, но не совсем по любви:) Работаю с Figma, Tilda, кучей приложений для обработки и редактирования видео.

Считаю что залог успешного проекта - обсуждение деталей еще на берегу

Предпочитаю общаться во время работы по электронной почте, Whats App, Telegram

Здесь можно ознакомиться с подробным брифингом на разработку логотипа: https://disk.yandex.ru/i/rx5rTcyfwWqB2w

Заполнив брифинг и прислав его мне, вы ускорите процесс работы над лого:)