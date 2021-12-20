olmaz

Олеся olmaz

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я Олеся, ко мне на ты

Придумываю и воплощаю:) Чаще всего это айдентика и все что связано фирменным стилем, упаковкой, верстка полиграфии, дизайн сайтов, иллюстрации...

Давно и с первого взгляда влюблена в Adobe. Так что Photoshop, Illustrator, InDesign мои основные инструменты. Могу и умею с Corel Draw, но не совсем по любви:) Работаю с Figma, Tilda, кучей приложений для обработки и редактирования видео.

Считаю что залог успешного проекта - обсуждение деталей еще на берегу

Предпочитаю общаться во время работы по электронной почте, Whats App, Telegram

Здесь можно ознакомиться с подробным брифингом на разработку логотипа: https://disk.yandex.ru/i/rx5rTcyfwWqB2w

Заполнив брифинг и прислав его мне, вы ускорите процесс работы над лого:)

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Отзывы заказчиков

orlandotem
Макс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
3 года назад
Дизайн двустороннего флаера
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
lexgromoff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Разработать логотип
В очередной раз всем довольны. Все быстро, понятно, продолжаем сотрудничество!
все хорошо, продолжаем работать:)
Ответный отзыв
lexgromoff
Алексей 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Дизайн визиток
Спасибо Олесе за терпение ) Очень долго не могли решить и определиться, что конкретно нужно. Но Олеся с самого начала нашла отличное решение, выдержала все наши корректировки, которые согласовывались по неделям. Спасибо за сотрудничество!
благодарю за интересный заказ:) хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16411113593307
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
Логотип поискового отряда
Прекрасная работа!!! У Олеси на страничке есть бриф, заполнив который вы ускорите процесс работы и поможете ей понять, что вы хотите видеть в итоге, я так и сделала. Логотип для моего отряда был создан в течение двух дней, а ещё через некоторое время в него были внесены согласованные поправки. Всё очень качественно и оперативно! Логотип получился бомбезным, Олеся воплотила в жизнь то, о чем я мечтала. Большое спасибо)))
четко поставленная задача, хороший заказчик:)
Ответный отзыв
pavlina113
Алина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Доработать макет до билета
Все в порядке, спасибо за оперативность.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
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