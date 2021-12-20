Я Олеся, ко мне на ты
Придумываю и воплощаю:) Чаще всего это айдентика и все что связано фирменным стилем, упаковкой, верстка полиграфии, дизайн сайтов, иллюстрации...
Давно и с первого взгляда влюблена в Adobe. Так что Photoshop, Illustrator, InDesign мои основные инструменты. Могу и умею с Corel Draw, но не совсем по любви:) Работаю с Figma, Tilda, кучей приложений для обработки и редактирования видео.
Считаю что залог успешного проекта - обсуждение деталей еще на берегу
Предпочитаю общаться во время работы по электронной почте, Whats App, Telegram
Здесь можно ознакомиться с подробным брифингом на разработку логотипа: https://disk.yandex.ru/i/rx5rTcyfwWqB2w
Заполнив брифинг и прислав его мне, вы ускорите процесс работы над лого:)
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Портфолио
- Логотип для рехаба58 просмотров
- Логотип лигатура мастера маникюра120 просмотров
- Логотип студии дизайна интерьера147 просмотров
- Логотип nail-дизайнера, личный бренд251 просмотр
- Визитка для грумера90 просмотров
- Логотип Purple Rabbit99 просмотров
- Логотип поставщика осветительных приборов145 просмотров
- Логотип для производителя микрозелени145 просмотров
- Логотип Моя любимая Камчатка139 просмотров
- Логотип спортивного клуба (водный спорт)110 просмотров
- Логотип вегетарианского ресторана68 просмотров
- Иллюстрация к теме: страхи-позитивные и негативные76 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
3 года назад
В очередной раз всем довольны. Все быстро, понятно, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
все хорошо, продолжаем работать:)
$20
10 баллов
3 года назад
Спасибо Олесе за терпение ) Очень долго не могли решить и определиться, что конкретно нужно. Но Олеся с самого начала нашла отличное решение, выдержала все наши корректировки, которые согласовывались по неделям. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
благодарю за интересный заказ:) хороший заказчик, рекомендую
$4
10 баллов
3 года назад
Прекрасная работа!!! У Олеси на страничке есть бриф, заполнив который вы ускорите процесс работы и поможете ей понять, что вы хотите видеть в итоге, я так и сделала. Логотип для моего отряда был создан в течение двух дней, а ещё через некоторое время в него были внесены согласованные поправки. Всё очень качественно и оперативно! Логотип получился бомбезным, Олеся воплотила в жизнь то, о чем я мечтала. Большое спасибо)))
Ответный отзыв
четко поставленная задача, хороший заказчик:)
$5
10 баллов
3 года назад
Все в порядке, спасибо за оперативность.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую!
Логотипы и Знаки
4 отзыва
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
2 отзыва
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга