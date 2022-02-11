Разработать логотип

Нужен логотип для телеграм канала который называется Lagerty . Телеграм канал связан с криптовалютой. Ниже скинул пример , который мне нравится.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать лого.
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