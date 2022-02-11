Разработать логотип

Здравствуйте. Необходимо отрисовать 2 логотипа, при этом оставив дизайн и концепт логотипа, просто написать то же самое, в том же соотношении шрифтов. Предоставить вариант скорректированного логотипа в форматах: 1) PNG, JPEG для вэб-сайта, мобильных приложений, ...