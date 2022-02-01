Создание логотипа для компании.

Детали скинем в личку!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Необходимо создать логотип компании. Компания занимается любыми видами слаботочных систем.
Монтаж камер наблюдения;
Монтаж слаботочного оборудования;
Прокладка кабелей ( коаксиальных, витой пары. электрических );
Мелкий ремонт на уровне замены розеток, выключателей.
За тех заданием в ЛС, либо чуть позже прикреплю.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки61 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать логотип для сервисаЛоготипы и Знаки48 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо отрисовать 2 логотипа, при этом оставив дизайн и концепт логотипа, просто написать то же самое, в том же соотношении шрифтов. Предоставить вариант скорректированного логотипа в форматах: 1) PNG, JPEG для вэб-сайта, мобильных приложений, ...Завершен2 года назад
Здравствуйте Нужно 1. Разработать Логотип для компании ювелирных изделий 2. Нарисовать дизайн сертификата о прохождении курсов "Мастер ювелирных изделий" Укажите сроки и ценуЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать логотип по образцу, несколько скорректировав под мое видениеЛоготипы и Знаки44 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Сделать дизайн логотипа (по образцу), вывески размер 4,3*0,8м и двух баннеров 1,85*3,15мЛоготипы и Знаки30 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать недорогой, но качественный логотип для сайта о грузоперевозках - https://lawtrans.ru Нужно также сделать favicon 120x120 в том же стиле.Завершен2 года назад
Здравствуйте. Необходимо отрисовать в векторе логотип. В месяц возможно до 15 лого. Иллюстратор или Корел без разницы. Просьба указать стоимость за один лого. Спасибо.Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
В прикрепленных файлах логотип и наброски надписей и иконок с куаркодом. по сути это тз и есть. надо максимально профессионально разместить все элементы, при этом выключатель должен быть внутри логотипа и Вкл Выкл должно быть ...Завершен2 года назад