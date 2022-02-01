Создание логотипа для компании.

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки811 просмотров
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Доброго времени суток. 

Необходимо создать логотип компании. Компания занимается любыми видами слаботочных систем.

Монтаж камер наблюдения;

Монтаж слаботочного оборудования;

Прокладка кабелей ( коаксиальных, витой пары. электрических );

Мелкий ремонт на уровне замены розеток, выключателей.

За тех заданием в ЛС, либо чуть позже прикреплю.

2 года назад
master3D16
29 летСША
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Namelady
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 года назад
$50
1 день
RUB
Качество работы на достойном уровне. Лаконично и просто. Сроки выполнения работы соблюдены. Коммуникация присутствует в достаточном объеме.
Понравилось задание и отличный заказчик! Четкое задание и оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству! А Вам Денис огромной удачи и успехов в любых делах!