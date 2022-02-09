Сделать наклейку для оборудования

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок1771 просмотр
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#1$50

В прикрепленных файлах логотип и наброски надписей и иконок с куаркодом. по сути это тз и есть. надо максимально профессионально разместить все элементы, при этом выключатель должен быть внутри логотипа и Вкл Выкл должно быть понятно и читаемо написано.

Итог будет необходим в векторе с вылетами по 3 мм.

Ширина 100 мм

Высота 40 мм

2 года назад
1stbreak
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Победитель конкурса
geoden
Денис 
44 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
2 года назад
Всё отлично спасибо! Будем работать и в будущем ;)
Отличный заказчик, спасибо за выбор моего варианта в конкурсе. Немного довели вариант до ума. Надеюсь еще поработаем))
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