Сделать наклейку для оборудования

# 1 — $ 50

В прикрепленных файлах логотип и наброски надписей и иконок с куаркодом. по сути это тз и есть. надо максимально профессионально разместить все элементы, при этом выключатель должен быть внутри логотипа и Вкл Выкл должно быть понятно и читаемо написано.

Итог будет необходим в векторе с вылетами по 3 мм.

Ширина 100 мм

Высота 40 мм