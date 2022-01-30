Разработать логотип для сайта знакомств

Добрый день! Есть задача нарисовать\разработать логотип по нашему техническому заданию и примерам\референсам. Ниже в приложении пример логотипа по исполнению и стилистики на который мы ориентируемся. Очень важно попасть в стилистику! Всем спасибо за предложения.