Разработать логотип и дизайн сертификата

Логотипы и ЗнакиЗакрыт16 заявок657 просмотров
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Здравствуйте 

Нужно

1. Разработать Логотип для компании ювелирных изделий 

2. Нарисовать дизайн сертификата о прохождении курсов "Мастер ювелирных изделий"

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2 года назад
guest_16434443340223
2 года в сервисе
Был
2 года назад