Нужно сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки966 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать логотип по образцу, несколько скорректировав под мое видение

2 года назад
solomon7
34 годаТуркменистан
6 лет в сервисе
Был
2 года назад