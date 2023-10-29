Графический дизайн
Здравствуйте! Меня зовут Мирфайёз, я работаю в сфере дизайна уже более 2х лет.
В основном специализируюсь в разработке дизайна:
логотипов
смм постов и сторис
фирменного стиля
печатной продукции
наружной рекламы
сайтов и мобильных приложений
Владею такими программами как:
Figma
Adobe Photoshop
Adobe illustrator
Прикрепил подробное портфолио для вашего ознакомления)
Портфолио
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