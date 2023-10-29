Murphy2001

Мирфайёз Murphy2001

 
22 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Графический дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Мирфайёз, я работаю в сфере дизайна уже более 2х лет.

В основном специализируюсь в разработке дизайна:

  • логотипов

  • смм постов и сторис

  • фирменного стиля

  • печатной продукции

  • наружной рекламы

  • сайтов и мобильных приложений

Владею такими программами как:

  • Figma

  • Adobe Photoshop

  • Adobe illustrator

Прикрепил подробное портфолио для вашего ознакомления)

FigmaIllustratorPhotoshop
Портфолио