Графический дизайн

Здравствуйте! Меня зовут Мирфайёз, я работаю в сфере дизайна уже более 2х лет.

В основном специализируюсь в разработке дизайна:

логотипов

смм постов и сторис

фирменного стиля

печатной продукции

наружной рекламы

сайтов и мобильных приложений

Владею такими программами как:

Figma

Adobe Photoshop

Adobe illustrator

Прикрепил подробное портфолио для вашего ознакомления)