Adobe Photoshop и еще чуть чуть

Приветствую меня зовут Богдан

Если вы ищете того кто обработает вам фото, вырежет, заменит фон и цвет, выполнит работу быстро тогда вы обратились по адресу, последние время много работал над созданием дизайна косметики, но могу выполнять любые виды работ по обработке и доработки фото

создание логотипов работа с векторной и растровой графикой

оформление сайтов, создания шапок групп и каналов

удаление и добавление объектов на фото, что говорить про текст и прочий другие вещи

Работа с проектами под плоттер и подобную технику

не буду многословен примеры моих работ можете найти в профиле, за более подробной информацией в лс жду ваших заявок