Adobe Photoshop и еще чуть чуть
Приветствую меня зовут Богдан
- Если вы ищете того кто обработает вам фото, вырежет, заменит фон и цвет, выполнит работу быстро тогда вы обратились по адресу, последние время много работал над созданием дизайна косметики, но могу выполнять любые виды работ по обработке и доработки фото
- создание логотипов работа с векторной и растровой графикой
- оформление сайтов, создания шапок групп и каналов
- удаление и добавление объектов на фото, что говорить про текст и прочий другие вещи
- Работа с проектами под плоттер и подобную технику
- так же имею ютуб канал с примерами моих работы можете дополнительно ознакомиться там
- https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5f3cccfea4aa0b4208b50155
- https://www.youtube.com/channel/UCc5LRzyw1U1wuC_Je558Y3Q
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Еще немного лого20 просмотров
- Лого19 просмотров
- Объявления о продажи или наборе на секцию, и т.д.35 просмотров
- Работа с векторной графикой22 просмотра
- Удаление объекта с фото19 просмотров
- Удаление объекта с фото9 просмотров
- Реставрация старых фото12 просмотров
- Обложка и шапка для канала, трека, ролика на ютуб11 просмотров
- Аватар для вашего канала проекта соц. сети20 просмотров
- Обработка фото любой сложности16 просмотров
- Визитки16 просмотров
- Ретуширование, улучшение портрета13 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Богдан сделал всё великолепно, выше всяких похвал, сделал видеообработку очень быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказник, доступно объясняет т3 оплата быстро и в срок сразу после выполнения задачи, рекомендую
$4
10 баллов
3 года назад
исполнитель быстро и качественно выполнил задание с четким соблюдением ТЗ, рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика, задание объясняет понятно, общение приятное. Оплата сразу же после выполнения задания.