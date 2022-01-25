BeS8R

Богдан BeS8R

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Adobe Photoshop и еще чуть чуть

Приветствую меня зовут Богдан

  • Если вы ищете того кто обработает вам фото, вырежет, заменит фон и цвет, выполнит работу быстро тогда вы обратились по адресу, последние время много работал над созданием дизайна косметики, но могу выполнять любые виды работ по обработке и доработки фото
  • создание логотипов работа с векторной и растровой графикой
  • оформление сайтов, создания шапок групп и каналов
  • удаление и добавление объектов на фото, что говорить про текст и прочий другие вещи
  • Работа с проектами под плоттер и подобную технику
не буду многословен примеры моих работ можете найти в профиле, за более подробной информацией в лс жду ваших заявок

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Отзывы заказчиков

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3 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Обработка видео
Богдан сделал всё великолепно, выше всяких похвал, сделал видеообработку очень быстро и качественно. Рекомендую.
Отличный заказник, доступно объясняет т3 оплата быстро и в срок сразу после выполнения задачи, рекомендую
Ответный отзыв
clevertyad
Балашова 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
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исполнитель быстро и качественно выполнил задание с четким соблюдением ТЗ, рекомендую
Рекомендую заказчика, задание объясняет понятно, общение приятное. Оплата сразу же после выполнения задания.
Ответный отзыв