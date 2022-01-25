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ВидеомонтажЗавершен2 заявки614 просмотров
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Важно четко придерживаться ТЗ.

- Требуется записать видео-отзыв продолжительностью не более 1 минуты.

- На видео будьте естественными,  рассказывайте от своего лица, непринужденно, не читайте с листа, говорите разговорным языком, как если бы рассказывали свою историю.

- пол: любой.

- возраст: 35-50 лет.

Текст отзыва прикреплен.

2 года назад
clevertyad
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BeS8R
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$4
1 день
RUBWMZ
исполнитель быстро и качественно выполнил задание с четким соблюдением ТЗ, рекомендую
Рекомендую заказчика, задание объясняет понятно, общение приятное. Оплата сразу же после выполнения задания.
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