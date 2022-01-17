3 минутный 2D ролик про космос

ВидеомонтажЗакрыт15 заявок976 просмотров
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Здравствуйте! Ищу исполнителяЗадача: 3х минутный образовательный ролик для детей Сценарий:В кадре космос, звёзды, звёзды складываются в созвездия из созвездий в картинки ( мультяшные) Примеры отправлю по запросу

2 года назад
guest_16426618768281
2 года в сервисе
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2 года назад