Увеличить и сделать разборчивым выделенный объект на видео

ВидеомонтажЗавершен6 заявок617 просмотров
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Есть видео запись с камеры наблюдения. Необходимо увеличить объект на видео, сделать картинку светлее и максимально четче увеличенный объект. Видео сохранилось и воспроизводится покадрово, необходимо ускорить его.

2 года назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
kentavrix
Никита 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Никита, быстро справился с задачей. Рекомендую!
Все быстро и четко, рекомендую к работе