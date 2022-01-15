Создать видео ролик для бухгалтерской фирмы

Сделать ролик по типу - https://www.youtube.com/watch?v=s9sj_eCF-QY Аудио у меня имееться , вам надо будет сделать видеодорожку и подставить звук. Ролик будет на 3-5 минут , если будут вопросы пишите в предложениях.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать два видеоролика на тему продвижения услуг для бухгалтерской фирмы. Ролики небольшие, без людей и съемок в офисах и т.п., но с текстами, с презентациями и т.п. Ролики будут показаны на ютуб.
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