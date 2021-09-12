Нужно создать два видеоролика на тему продвижения услуг для бухгалтерской фирмы. Ролики небольшие, без людей и съемок в офисах и т.п., но с текстами, с презентациями и т.п. Ролики будут показаны на ютуб.
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт2 года назад
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Есть проект на WordPress (многостраничный, липкое мега меню и прочее). Ищу креативного и умелого программиста. С хорошим опытом работы на WP. Всё подробности о проекте обговорим в личной переписке. Пишите мне или оставляйте свой телеграмм ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт2 года назад