Nelg

Татьяна Nelg

 
38 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$189
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$189
10 баллов
2 года назад
Настройка рекламной кампании в Яндекс-Директ
.
Поставленные задачи выполнены
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