Монтаж видео быстро и качественно. Договоренности и сроки всегда соблюдаю.

Всем привет!

Почему вы захотите поручить работу именно мне:

- Работаю быстро

- На связи 24х7-

- Правок - не боюсь

- Вовлечена в процесс полностью

- Работаю только в профессиональных видеоредакторах

А очень быстрый комп. дополнительно ускоряет работу))

Что я могу для вас сделать:

- Монтаж видео для соц сетей, с учетом специфики каждой из них ( YouTube)

- обучающего курса или другого инфопродукта, с добавлением необходимой инфографики- фильмовой, с соблюдением всех классических правил и художественных приемов

- монтаж памятных фильмов из путешествий или праздников.

Обращайтесь.

Буду рада сотрудничеству.