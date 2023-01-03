Монтаж видео быстро и качественно. Договоренности и сроки всегда соблюдаю.
Всем привет!
Почему вы захотите поручить работу именно мне:
- Работаю быстро
- На связи 24х7-
- Правок - не боюсь
- Вовлечена в процесс полностью
- Работаю только в профессиональных видеоредакторах
А очень быстрый комп. дополнительно ускоряет работу))
Что я могу для вас сделать:
- Монтаж видео для соц сетей, с учетом специфики каждой из них ( YouTube)
- обучающего курса или другого инфопродукта, с добавлением необходимой инфографики- фильмовой, с соблюдением всех классических правил и художественных приемов
- монтаж памятных фильмов из путешествий или праздников.
Обращайтесь.
Буду рада сотрудничеству.
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