Монтаж видео

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок1191 просмотр
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Монтаж видео для нового русскоязычного Ютуб канала, подобного англоязычному каналу

https://www.youtube.com/channel/UCpB959t8iPrxQWj7G6n0ctQ/videos

Нужно добавлять забавные эффекты для лица ведущей, примерно как в этом видео

https://www.youtube.com/watch?v=rg7d8izguKE﻿

На данном этапе оплата $10 за одно видео, с развитием канала зарплата будет повышаться

Нужно монтировать 5 видео в неделю

2 года назад
YouRaAll
Юрий 
49 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад