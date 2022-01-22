Монтаж видео для нового русскоязычного Ютуб канала, подобного англоязычному каналу

https://www.youtube.com/channel/UCpB959t8iPrxQWj7G6n0ctQ/videos

Нужно добавлять забавные эффекты для лица ведущей, примерно как в этом видео

https://www.youtube.com/watch?v=rg7d8izguKE﻿

На данном этапе оплата $10 за одно видео, с развитием канала зарплата будет повышаться

Нужно монтировать 5 видео в неделю