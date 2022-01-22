Anastasija_Grig

Идеи, креатив, творческий подход, незамыленный взгляд, работа выполненная на совесть- всё в одном лице.

Доброго времени суток)

Меня зовут Анастасия, мне 24 года) 22 года жила в Латвии, сейчас переехала в Украину. Очень люблю заниматься творческой работой и с огромным удовольствием берусь за новое. Видя моё рвение к такому виду деятельности, многие друзья порекомендовали помочь и поделиться своими идеями с заказчиками на weblancer.

Умения и навыки:

Монтаж видео( от цветокоррекции, до работы с хромокеем)

Фотошоп

Перевод текста

Озвучка текста

Хорошее владение Английским языком

Написание текста

Adobe Photoshop

Adobe premiere pro

и многое другое

Имею опыт в создании:

Рекламных видео

Фото обработка

Лого

Нарезки с игровых стримов

Создание контента для социальных сетей (инстаграм,фэйсбук и тд)

Тревел блоги

Клипы и т.д.

Мои особые качества:

Пунктуальность(всё, всегда делаю вовремя)

Выполняю работу на совесть

Всегда на связи

Обговариваю с клиентом каждую деталь

Работа выполняется до конца

Рассматриваю компромиссы

Связаться со мной:

Telegram- @Anastasija_Grigorenko

Email- [email protected]

Viber, What’s app- +380675613789