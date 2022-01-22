Anastasija_Grig

Идеи, креатив, творческий подход, незамыленный взгляд, работа выполненная на совесть- всё в одном лице.
Доброго времени суток)
Меня зовут Анастасия, мне 24 года) 22 года жила в Латвии, сейчас переехала в Украину. Очень люблю заниматься творческой работой и с огромным удовольствием берусь за новое. Видя моё рвение к такому виду деятельности, многие друзья порекомендовали помочь и поделиться своими идеями с заказчиками на weblancer.
Умения и навыки:
- Монтаж видео( от цветокоррекции, до работы с хромокеем)
- Фотошоп
- Перевод текста
- Озвучка текста
- Хорошее владение Английским языком
- Написание текста
- Adobe Photoshop
- Adobe premiere pro
- и многое другое
Имею опыт в создании:
- Рекламных видео
- Фото обработка
- Лого
- Нарезки с игровых стримов
- Создание контента для социальных сетей (инстаграм,фэйсбук и тд)
- Тревел блоги
- Клипы и т.д.
Мои особые качества:
- Пунктуальность(всё, всегда делаю вовремя)
- Выполняю работу на совесть
- Всегда на связи
- Обговариваю с клиентом каждую деталь
- Работа выполняется до конца
- Рассматриваю компромиссы
Связаться со мной:
Telegram- @Anastasija_Grigorenko
Email- [email protected]
Viber, What’s app- +380675613789