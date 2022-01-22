Anastasija_Grig

Анастасия Григоренко Anastasija_Grig

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Идеи, креатив, творческий подход, незамыленный взгляд, работа выполненная на совесть- всё в одном лице.

Доброго времени суток)

Меня зовут Анастасия, мне 24 года) 22 года жила в Латвии, сейчас переехала в Украину. Очень люблю заниматься творческой работой и с огромным удовольствием берусь за новое. Видя моё рвение к такому виду деятельности, многие друзья порекомендовали помочь и поделиться своими идеями с заказчиками на weblancer.

Умения и навыки:

  • Монтаж видео( от цветокоррекции, до работы с хромокеем)
  • Фотошоп
  • Перевод текста
  • Озвучка текста
  • Хорошее владение Английским языком
  • Написание текста
  • Adobe Photoshop
  • Adobe premiere pro
  • и многое другое

Имею опыт в создании:

  • Рекламных видео
  • Фото обработка
  • Лого
  • Нарезки с игровых стримов
  • Создание контента для социальных сетей (инстаграм,фэйсбук и тд)
  • Тревел блоги
  • Клипы и т.д.

Мои особые качества:

  • Пунктуальность(всё, всегда делаю вовремя)
  • Выполняю работу на совесть
  • Всегда на связи
  • Обговариваю с клиентом каждую деталь
  • Работа выполняется до конца
  • Рассматриваю компромиссы

Связаться со мной:

Telegram- @Anastasija_Grigorenko

Email- [email protected]

Viber, What’s app- +380675613789