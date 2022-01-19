Игровой монтаж видео

Необходимо сделать 10 простых видео для инстаграм. Продолжительность 20-30 сек Я предоставляю видео на 1-2 минуты, пишу на каких сек необходимо вырезать и какие надписи вставить, также вставить логотип. Каждого видео надо по 2шт, одно с музыкой второе ...