Рекламный ролик аккаунта в Инстаграмм

Необходимо сделать 10 простых видео для инстаграм. Продолжительность 20-30 сек Я предоставляю видео на 1-2 минуты, пишу на каких сек необходимо вырезать и какие надписи вставить, также вставить логотип. Каждого видео надо по 2шт, одно с музыкой второе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рекламный ролик для автоконтент аккаунта Инстаграмм, так же логотип.
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