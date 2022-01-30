Видео для оформления YouTube канала

ВидеомонтажЗавершен15 заявок1025 просмотров
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Необходимо подготовить видео-фрагменты для оформления роликов YouTube.

Нужны следующие элементы:

1. Стартовая заставка (Полноэкранная. Длительность ~5-7 сек)

2. Завершающая заставка (Полноэкранная. Длительность ~7-10 сек)

3. Анимация текста (1/8 экрана, лого, рамка, прозрачный фон)

4. Анимация кнопок «лайк» и «подписка» (1/8 экрана)

5. Видео для склейки (Полноэкранное, Длительность 2-3 сек. Прозрачность)

Вот пример видео со всеми элементами  https://www.youtube.com/watch?v=HrqdLkVhDRw

Разрешение: 1920 х 1080. Везде использовать звуковое оформление.

Есть логотип и цветовая гамма, остальное нужно подготовить.

2 года назад
machinegun
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
folt1k
28 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$100
6 дней
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