Ищу видеомонтажера который любит космос и астрономию

Монтаж видео для нового русскоязычного Ютуб канала, подобного англоязычному каналу [url=https://www.youtube.com/channel/UCpB959t8iPrxQWj7G6n0ctQ/videos]https://www.youtube.com/channel/UCpB959t8iPrxQWj7G6n0ctQ/videos[/url] Нужно добавлять забавные эффекты для лица ведущей, примерно как в этом видео [url=https://www.youtube.com/watch?v=rg7d8izguKE]https://www.youtube.com/watch?v=rg7d8izguKE[/url] На данном этапе оплата $10 за одно видео, с развитием канала зарплата будет повышаться Нужно монтировать 5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть начинающий, но набирающий популярность канал известного астронома Владимира Сурдина:
Ищу монтажера/иллюстратор, интересующегося темой космоса и с идеями, как сделать более интересной картинку.
Если сработаемся - это может стать постоянным регулярным фрилансом.
Пишите ваше видение и цену. Спасибо! Всем знаний!)
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