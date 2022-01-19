Ищу видеомонтажера который любит космос и астрономию

Есть начинающий, но набирающий популярность канал известного астронома Владимира Сурдина:

https://youtu.be/uE7eYXNZjiY.

Ищу монтажера/иллюстратор, интересующегося темой космоса и с идеями, как сделать более интересной картинку.

Если сработаемся - это может стать постоянным регулярным фрилансом.

Пишите ваше видение и цену. Спасибо! Всем знаний!)