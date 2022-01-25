clevertyad

Балашова clevertyad

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Заказчик проектов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

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    Необходимо записать горизонтальное видео отзыва продолжительностью до 1 минуты. Видео должно быть естественным, с рассказом от лица мужчины в возрасте 30-50 лет. Избегайте чтения с листа и используйте разговорный язык, чтобы создать непринужденную атмосферу.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

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    Необходимо записать горизонтальное видео-отзыв продолжительностью до 1 минуты. Ожидается естественное выступление, без чтения с листа. Подходящий возраст 30-50 лет, пол не ограничен. Ведите разговор в непринужденном стиле, как будто рассказываете свою историю.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

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    Необходимо записать видео-отзыв продолжительностью до 1 минуты. Важно говорить естественно, без подготовки текста. Подходит любой пол и возраст 35-50 лет. Рассказ должен быть непринужденным и разговорным, как если бы делились своей историей.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

BeS8R
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
3 года назад
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Рекомендую заказчика, задание объясняет понятно, общение приятное. Оплата сразу же после выполнения задания.
исполнитель быстро и качественно выполнил задание с четким соблюдением ТЗ, рекомендую
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