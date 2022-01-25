clevertyad

Необходимо записать горизонтальное видео отзыва продолжительностью до 1 минуты. Видео должно быть естественным, с рассказом от лица мужчины в возрасте 30-50 лет. Избегайте чтения с листа и используйте разговорный язык, чтобы создать непринужденную атмосферу.