clevertyad

Необходимо записать горизонтальное видео отзыва продолжительностью до 1 минуты. Видео должно быть естественным, с рассказом от лица мужчины в возрасте 30-50 лет. Избегайте чтения с листа и используйте разговорный язык, чтобы создать непринужденную атмосферу.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо записать горизонтальное видео-отзыв продолжительностью до 1 минуты. Ожидается естественное выступление, без чтения с листа. Подходящий возраст 30-50 лет, пол не ограничен. Ведите разговор в непринужденном стиле, как будто рассказываете свою историю.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо записать видео-отзыв продолжительностью до 1 минуты. Важно говорить естественно, без подготовки текста. Подходит любой пол и возраст 35-50 лет. Рассказ должен быть непринужденным и разговорным, как если бы делились своей историей.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$4
10 баллов
3 года назад
Рекомендую заказчика, задание объясняет понятно, общение приятное. Оплата сразу же после выполнения задания.
Ответный отзыв
исполнитель быстро и качественно выполнил задание с четким соблюдением ТЗ, рекомендую