Качественно и быстро создам логотип, векторную иллюстрацию, дизайн.
Доброго времени суток! Меня зовут Ольга. Я графический иллюстратор. Рисую векторные иллюстрации, логотипы, дизайн, открытки, паттерны и многое другое в программе Ai Illustrator, photoshop. Я ответственно подхожу к поставленной задаче и с удовольствием реализую ваш проект.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннер для сайта или соц сетейнет просмотров
- Инфографика для маркетплейсов2 просмотра
- Happy Birthday9 просмотров
- Свадебное приглашение8 просмотров
- Заяц на коньках11 просмотров
- Счастливого Хэллоуина10 просмотров
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- Happy year9 просмотров
- Паттерн Мексика6 просмотров