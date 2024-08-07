Качественно и быстро создам логотип, векторную иллюстрацию, дизайн.

Доброго времени суток! Меня зовут Ольга. Я графический иллюстратор. Рисую векторные иллюстрации, логотипы, дизайн, открытки, паттерны и многое другое в программе Ai Illustrator, photoshop. Я ответственно подхожу к поставленной задаче и с удовольствием реализую ваш проект.