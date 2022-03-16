Приветствую Вас на своей странице фриланс-биржи. Я специализируюсь на логотипах, ретуши фото, верстке полиграфической продукции, пишу портреты, хотя если Вам потребуется разработка наружной рекламы или фирменного стиля - я также смогу Вам помочь. Опыт работы в сфере дизайна более 8 лет.
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Буду рад приятному сотрудничеству, результатом которого станет Ваш новый логотип, уникальный и запоминающийся. Именно логотип - это первый диалог с потребителем, который начинается ещё до того, как клиент с Вами заговорил. И какой настрой Вы хотите передать, таким мы и нарисуем лого: деловой и лаконичный, лёгкий и игривый, стильный и изящный, элитный и "дорогой". Корректировки в работе не возбраняются и ограничиваются только рамками первоначального технического задания.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПРИ ВЫБОРЕ МЕНЯ КАК ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Опыт и профессиональный подход.
Стоимость услуг ниже, чем в дизайн-студиях.
Самый короткий и понятный бриф всего из 5 вопросов. Вам не придётся заполнять многостраничное полотно.
От 3-х до 5 уникальных вариантов.
В конце работ я высылаю комплект файлов в форматах png, jpeg, векторные исходники , cdr и pdf. Форматы для соц. сетей и сайтов, а также для печати на продукции и в полиграфии. У вас не возникнет проблем с файлами при любом их использовании.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
Обсуждение всех деталей проекта и Ваших пожеланий. Заполнение брифа или общение голосом по скайпу.
Перечисление предоплаты 50%. Оформление безопасной сделки на бирже.
Рассмотрение моих вариантов по проекту, обратная связь от Вас. Корректировки при необходимости. Согласование.
Перечисление остатка оплаты.
Отправка исходников и пакета файлов.
Обмен отзывами.
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ВАЖНО!!!
Я работаю не со всеми проектами и клиентами. Беру в работу только интересные мне заказы и темы, при описании которых сразу загораюсь идеями, как это можно круто нарисовать. Если я "не чувствую" задачу или клиента, то я отказываюсь ещё на этапе обсуждения. Давайте уважать решения друг друга. Настойчивость не всегда приветствуется))
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Элементы фирменного стиля по умолчанию:
Бланк
Визитка 1 вид
Пакет или конверт на выбор
Сувенирная продукция: ручки, брелки.
Далее по согласованию может быть: любая Ваша упаковка, папки, коробки, фирменные паттерны, буклеты, календари. ВАЖНО: разрабатывается именно внешний вид, а не сам носитель. Однако для некоторых случаев бесплатно предоставляется и сама продукция, готовая к отправке в типографию.
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КОНТАКТЫ
Оперативная связь по почте [email protected]
vk- https://vk.com/wint_dizainer
ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАМ - +375 44 553 90 20
Скайп: https://join.skype.com/invite/Je2ysirLKUF2
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Буду рад интересным проектам и приятному сотрудничеству! Всем удачного дня!
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