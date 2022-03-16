Нужен редизайн логотипа для сайта компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок1515 просмотров
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#1$30

Нужен редизайн логотипа для сайта компании которая занимается монтажом и ремонтом отопительной техники в Украине.

старый логотип прикрепил.

нужно сделать примерно то что на скрине https://ibb.co/Hg5VbdX слева иконка уникальная, а справа текст с описанием красивым и читаемым шрифтом.

Название: МастерТеплоСервис

Описание: Ремонт, монтаж и продажа отопления

Основной цвет можете взять красный. 

Конкурс на 3 дня. Удачи.

2 года назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
рекомендую! хороший специалист.
Интересный конкурс. Была чётко поставлена задача с которой мне удалось справиться. Отличный заказчик. Оплата вовремя.
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