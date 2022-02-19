Логотип для компании сети зарядных станций для электро машин

Добрый день, необходим логотип для сети зарядных станций.

Логотип должен быть узнаваем и компактный, чтобы помещался на пьедесталы самих зарядных установок (они могут быть и большими и маленькими) Так же, в логотипе нужен будет "знак", который все будут понимать и узнавать (например для отметке на картах и указатели на дорогах)

Написание на английском

Есть техническое задание, название, логотип с нуля разработать.

Хотелось бы узнать стоимость Вашей услуги.

Спасибо.

С уважением,

Мария