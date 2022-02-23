Дизайн логотипа

Хочу сказать что Светлана идеально справилась с работой и она очень хорошая и востребованная дизайнер, настоятельно рекомендую именно её, так как вы не пожалеете. Она очень вежливая, терпеливая, умная и хорошая. Мы успели работать друг с другом 2 дня но я уже что если дизайнер то только она.