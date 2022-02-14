Создать логотип для бренда рюкзаков

Необходимо перерисовать логотип из растровой в векторную графику, для дальнейшего его нанесения на товар. Прикреплённый логотип с надписью. Перевести в вектор необходимо без неё. Срок - 2 дня максимум Все права на логотип соблюдены и защищены.