Создать логотип для бренда рюкзаков

Логотипы и ЗнакиЗакрыт53 заявки893 просмотра
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Здравствуйте. Мне нужно создать логотип для бренда рюкзаков. Это стартап новый бренд. Рюкзаки изготовленные из кожи и canvas, производство Италия. Рассчитаны для людей, которые предпочитают покупать качественные кожанные изделия, активно ведущие свой образ жизни.

2 года назад
guest_16449619450251
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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