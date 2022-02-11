Gif логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок803 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужен логотип, который возможно размещать в инстаграм, как Gif на фото и видео.

2 года назад
guest_16448656309134
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перерисовать логотип из растра в вектор

    Необходимо перерисовать логотип из растровой в векторную графику, для дальнейшего его нанесения на товар. Прикреплённый логотип с надписью. Перевести в вектор необходимо без неё. Срок - 2 дня максимум Все права на логотип соблюдены и защищены.

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать логотип компании

    Всем доброго времени, уважаемые дизайнеры, меня зовут Денис. Логотип - первое задание. Нацелен на долгосрочные отношения, так как потребность по услугам дизайна есть всегда.  Задача: нужно доработать/создать логотип компании. Будет использован: в соц.сетях(инстаграм,вк), мессенджерах(вибер, ватсап), визитки, сайт, буклеты, баннеры ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип

    Необходим логотип для компании по производству шатров и беседок с уникальным дизайном. Непосредственный конкурент - alpbau com. Так как лого будет вырезаться на металле, то есть обязательное условие: при фактическом размере в 200х200 мм, между элементами должны быть ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Эмблема для косметической компании с медицинским направлением

    Здравствуйте! ищем исполнителя, кто может сделать  Эмблему компании, которая занимается производством натуральной(органической) косметики. Название компании organic healht. Нужно что бы эмблема была "зеленой направленности", но немножко с медицинским уклоном(без крестов). Больше похожа на татуировку. Пожалуйста озвучьте цену и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработать логотип

    $50

    логотип должен быть текстово-графический.  Основное слово "Axis"  сопутствующее - "фасад" или "fasad".  Это будет  логотип компании которая занимается НВФ  (навесные вентилируемые фасады - керамогранит, композит, металокасеты и т.д.). Слово "Axis" можно представить как-то умеренно оригинально, графическую ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 2 логотипа музыкального проекта для соцсетей в свободной форме

    $7

    1) GAMORA - ребрендинг никнейма музыкального электронного композитора CATAPULTA  https://music.yandex.ru/artist/2597572/albums 2) Inspiring - проект этого же музыканта CATAPULTA, нацеленный на предложение исходных музыкальных материалов для музыкантов, на основе которых они могут делать ремиксы. https://t.me/Inspiring_ableton Рассмотрим как как цветные ...

    Логотипы и Знаки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад