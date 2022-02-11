Логотип для продуции ночников

Необходимо перерисовать логотип из растровой в векторную графику, для дальнейшего его нанесения на товар. Прикреплённый логотип с надписью. Перевести в вектор необходимо без неё. Срок - 2 дня максимум Все права на логотип соблюдены и защищены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Минималистичный логотип в ч/б цвете, красиво со вкусом. 3 Разрешения, исходники в jpg, coral.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем доброго времени, уважаемые дизайнеры, меня зовут Денис. Логотип - первое задание. Нацелен на долгосрочные отношения, так как потребность по услугам дизайна есть всегда. Задача: нужно доработать/создать логотип компании. Будет использован: в соц.сетях(инстаграм,вк), мессенджерах(вибер, ватсап), визитки, сайт, буклеты, баннеры ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт2 года назад
Лого для новостного паблика Санкт Петербурга название Питер А4Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать логотип для психолога. Легкий, стильный. Для соц. сетей.Логотипы и Знаки42 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходим логотип для компании по производству шатров и беседок с уникальным дизайном. Непосредственный конкурент - alpbau com. Так как лого будет вырезаться на металле, то есть обязательное условие: при фактическом размере в 200х200 мм, между элементами должны быть ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! ищем исполнителя, кто может сделать Эмблему компании, которая занимается производством натуральной(органической) косметики. Название компании organic healht. Нужно что бы эмблема была "зеленой направленности", но немножко с медицинским уклоном(без крестов). Больше похожа на татуировку. Пожалуйста озвучьте цену и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
логотип должен быть текстово-графический. Основное слово "Axis" сопутствующее - "фасад" или "fasad". Это будет логотип компании которая занимается НВФ (навесные вентилируемые фасады - керамогранит, композит, металокасеты и т.д.). Слово "Axis" можно представить как-то умеренно оригинально, графическую ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт2 года назад
- $7
1) GAMORA - ребрендинг никнейма музыкального электронного композитора CATAPULTA https://music.yandex.ru/artist/2597572/albums 2) Inspiring - проект этого же музыканта CATAPULTA, нацеленный на предложение исходных музыкальных материалов для музыкантов, на основе которых они могут делать ремиксы. https://t.me/Inspiring_ableton Рассмотрим как как цветные ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется перерисовка логотипа на англоязычную версию с сохранением всех пропорций и шрифтов.Исходники все выдадим.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт2 года назад