Разработать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок936 просмотров
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логотип должен быть текстово-графический.  Основное слово "Axis"  сопутствующее - "фасад" или "fasad".  Это будет  логотип компании которая занимается НВФ  (навесные вентилируемые фасады - керамогранит, композит, металокасеты и т.д.). Слово "Axis" можно представить как-то умеренно оригинально, графическую часть - ваш креатив (должен быть релевантен виду деятельности). Цвет, фон и прочее - не ограничиваю. Вы схематично предлагаете 3-5вариантов. Что-то выбираем и его дорабатываем. 

2 года назад
granitka777
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад