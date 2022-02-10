Разработать логотип

логотип должен быть текстово-графический. Основное слово "Axis" сопутствующее - "фасад" или "fasad". Это будет логотип компании которая занимается НВФ (навесные вентилируемые фасады - керамогранит, композит, металокасеты и т.д.). Слово "Axis" можно представить как-то умеренно оригинально, графическую часть - ваш креатив (должен быть релевантен виду деятельности). Цвет, фон и прочее - не ограничиваю. Вы схематично предлагаете 3-5вариантов. Что-то выбираем и его дорабатываем.