Нужно сделать два логотипа похожих на фото, примерно нарисовал криво в пэинте что хочу. Один строгий, с одной лишь Надписью AllRight. Второй нужен для молодежного состава, лишь добавить текст Not сверху и ниже with head.
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка логотипа 2 варианта
2 года назад
Анна Павлова Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $90
Детали скинем в личку!Завершен2 года назад
нужно создать лого и много картинок для сайта.Завершен2 года назад
Необходимо создать логотип для компании ТЗ вышлю ЛС по запросу. Требование — опыт по созданию логотипов ([u]ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры выполненных работ[/u]) Спасибо за предложения!Завершен2 года назад
- $5
Лого с фоном для рабочей страницы инстаграммаЗавершен2 года назад
- $20
Логотип автосервиса текстового типа! Двухцветный, подробности в личкуЛоготипы и Знаки47 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно обновить/освежить имеющийся логотип компании и сделать 8 highlights согласно тематики страницы.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать логотип для компании по приему и переработке металлолома (черный и цветной металл). ТЗ вышлю ЛС по запросу. Требование — опыт по созданию логотипов ([u][b]ОБЯЗАТЕЛЬНО примеры выполненных работ[/b][/u]) Спасибо за предложения!Завершен2 года назад