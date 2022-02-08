Нужно обновить/освежить имеющийся логотип компании и сделать 8 highlights согласно тематики страницы.
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Логотип автосервиса текстового типа! Двухцветный, подробности в личку
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