Логотип для сухоцветной фермы

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Нужно сделать логотип для агрофирмы занимающаяся выращиванием лаванды, сухоцветами из лаванды, эфирными маслами. Лого должно быть связан с направлением компании, а это обязательное присутствие веток лаванды) Логотип должен быть запоминающимся и хорошо смотреться на любых поверхностях.
Детали - https://docs.google.com/document/d/1OMIwzrVXI0QSdE6FMD-33i8mGuLKcU_97CIhpcqatE0/edit?usp=sharing
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