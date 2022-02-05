Лого для кофейни

Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка42 просмотра
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Нужно придумать логотип для названия кофейни HOT KOT и сам шрифт для названия, желательно чтобы лого вписывалась в круг и содержала стаканчик горячего кофе и кота вокруг.  

Сколько будет стоить такой заказ?

2 года назад
terakat
29 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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    Нужно придумать логотип для названия кофейни HOT KOT и сам шрифт для названия, желательно чтобы лого вписывалось в круг и содержало стаканчик горячего кофе и кота. Хочется что-нибудь необычное, теплое, прикольное. Прикрепляю Макет самой кофейни

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