Создать логотип

Для космической игры нужно разработать логотип. Космическая MMORPG с PvE- и PvP-сражениями, исследованиями, добычей ресурсов, производством и реалистичной экономикой.Ключевые слова - sci-fi, космос, корпорации.Логотип - в двух видах сокращенный символика и текст.Максимум два цвета или ...
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Привет! Нам нужен логотип, который будет соответствовать цветовой палитре разрабатываемого сайта.
Логотип будет использоваться на сайте, в соц. сетях, в айдентике.
В личной переписке покажу примеры лого, которые нравятся, того что примерно хотим.
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