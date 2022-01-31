Создать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт44 заявки778 просмотров
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Привет! Нам нужен логотип, который будет соответствовать цветовой палитре разрабатываемого сайта. 

Логотип будет использоваться на сайте, в соц. сетях, в айдентике.

В личной переписке покажу примеры лого, которые нравятся, того что примерно хотим.

2 года назад
romdady98
Роман 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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