Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок861 просмотр
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необходимо разработать логотип для спортивного соревнования (это трейл, бег по пересеченной местности через болота, поля, леса)

Как вариант часы, поделенные на 4 сектора с характерными для каждого времени года патерном из цветов и узоров

2 года назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад