Перерисовать текст логотипа на англ язык

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок627 просмотров
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Требуется перерисовать текст логотипа (текст в подписи) на англ язык-все исходники предоставим сТребуется перерисовать текст логотипа (текст в подписи) на англ язык-все исходники предоставим соответственно

2 года назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
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