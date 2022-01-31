Экспорт из AI в SVG

$1
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок476 просмотров
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Необходимо экспортировать из иллюстратора последние 14 файлов в формат svg

2 года назад
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$1
1 день
RUB
Роман очень оперативно справился с задачей. Спасибо большое!
Анна предоставила четкое ТЗ, так же оперативные ответы и оплату, Рекомендую!
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