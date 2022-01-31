Второй логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка41 просмотр
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Второй логотип для прокта

2 года назад
MrFantuk
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Отлично справился с очередным заказом! Совместно воплотили идею с нуля! Работой очень доволен. Прислушивается к идеям и конструктивно дает рекомендации.
Все замечательно!