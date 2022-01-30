Логотипы для проектов

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки553 просмотра
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Здравствуйте. Необходимо создать несколько логотипов.

1) Логотип проекта для стоматологов.

- Один универсальный логотип, с последующей возможностью его "модернизировать" под дочерние проекты.

2) Логотип проекта отталкиваясь от названия проекта

2 года назад
MrFantuk
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$20
2 дня
RUB
Отлично выполнил работу! Идея и дизайн понравились! Старался узнать максимально что интересуют, да бы максимально соответствовать требованиям. Требований было не много, приятно удивил!
Отличный заказчик, принял логотип сразу, без правок, полностью доверился дизайнеру в принятии решения.