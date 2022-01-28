Отрисовка логотипа в векторе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт50 заявок1139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо отрисовать в векторе логотип.  В  месяц возможно до 15 лого. Иллюстратор или Корел без разницы. Просьба указать стоимость за один лого.

Спасибо.

2 года назад
guest_15874798252144
4 года в сервисе
Был
2 года назад