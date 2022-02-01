Срисовать логотип

$12
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок939 просмотров
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Необходимо срисовать готовый логотип в figma или в photoshop

2 года назад
jorgievegas
Валентин 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$12
1 день
RUBUAHWMZ
1. Работа продела качественно и в срок. 2. Адекватная реакция на правки. 3. У человека определенно есть талант. 4. Уверенно могу заявить что это один из лучших специалистов по реализации лого.
ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Быстрая проверка, своевременная оплата, вежливость - рекомендую!