Логотип для школы английского (Американский стиль)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт50 заявок849 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Логотип должен быть в американской тематике.Никаких особенных предпочтений,только стиль и красивый визуал.Если заинтересованы,то напишите стоимость услуги.Спасибо!

2 года назад
guest_16435700653962
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Логотипы для проектов

    Здравствуйте. Необходимо создать несколько логотипов. 1) Логотип проекта для стоматологов. - Один универсальный логотип, с последующей возможностью его "модернизировать" под дочерние проекты. 2) Логотип проекта отталкиваясь от названия проекта

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создание логотипа для компании.

    $50

    Доброго времени суток.  Необходимо создать логотип компании. Компания занимается любыми видами слаботочных систем. Монтаж камер наблюдения; Монтаж слаботочного оборудования; Прокладка кабелей ( коаксиальных, витой пары. электрических ); Мелкий ремонт на уровне замены розеток, выключателей. За тех заданием в ЛС, либо чуть ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка логотипа

    Здравствуйте. Необходимо отрисовать 2 логотипа, при этом оставив дизайн и концепт логотипа, просто написать то же самое, в том же соотношении шрифтов. Предоставить вариант скорректированного логотипа в форматах: 1) PNG, JPEG для вэб-сайта, мобильных приложений, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад