Графический дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Алена.

Занимаюсь разработкой и редизайном логотипов. Индивидуальный подход. Внимательно подхожу к выполнению поставленных задач, ценю ваше время и учитываю все пожелания, чтобы вы получили именно тот результат, который вам нужен.

При работе со мной Вы получаете:

- На выбор 2-3 стильных уникальных логотипа

- Доработка 1 выбранного логотипа до полного утверждения

- Бесплатные правки

- На связи 24/7

- Форматы исходников: AI, EPS, SVG, PDF, PNG

Срок исполнения от 2 до 10 дней в зависимости от сложности работы.

Работаю с программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop

! Поскольку я явлюсь автором собственных работ, то оставляю за собой право на их демонстрацию в своем портфолио, а также возможность размещения на страницах специализированных каталогов по дизайну. Неразмещении мной работы возможно только за дополнительную плату -50% от стоимости проекта.