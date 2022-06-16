Здравствуйте, меня зовут Алена.
Занимаюсь разработкой и редизайном логотипов. Индивидуальный подход. Внимательно подхожу к выполнению поставленных задач, ценю ваше время и учитываю все пожелания, чтобы вы получили именно тот результат, который вам нужен.
При работе со мной Вы получаете:
- На выбор 2-3 стильных уникальных логотипа
- Доработка 1 выбранного логотипа до полного утверждения
- Бесплатные правки
- На связи 24/7
- Форматы исходников: AI, EPS, SVG, PDF, PNG
Срок исполнения от 2 до 10 дней в зависимости от сложности работы.
Работаю с программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
! Поскольку я явлюсь автором собственных работ, то оставляю за собой право на их демонстрацию в своем портфолио, а также возможность размещения на страницах специализированных каталогов по дизайну. Неразмещении мной работы возможно только за дополнительную плату -50% от стоимости проекта.
Портфолио
- Логотип49 просмотров
- Дизайн логотипа награды24 просмотра
- Разработка логотипа26 просмотров
- Разработка личного логотипа25 просмотров
- Логотип18 просмотров
- Логотип22 просмотра