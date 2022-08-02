Приветствую!

Я занимаюсь UI/UX дизайном, а так же разработкой логотипов, гайдлайнов и брендбуков

Возьмусь за ваши проекты легко и непринужденно, что бы на выходе вы получили самый лучший сайт, самый продающий лендинг, самый запоминающийся логотип - нужное подчеркнуть

Опыт и отзывы для меня стоят в приоритете, поэтому я работаю с вами, пока вы не получите 100% устраивающий вас результат!

● Дизайн сайтов

● Landing page

● Дизайн сайтов-магазинов

● Разработка логотипов

● Разработка гайдлайнов

➤ E-mail: [email protected]

➤ Telegram/WhatsApp: +7 (953) 603 – 37 -22