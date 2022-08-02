Приветствую!
Я занимаюсь UI/UX дизайном, а так же разработкой логотипов, гайдлайнов и брендбуков
Возьмусь за ваши проекты легко и непринужденно, что бы на выходе вы получили самый лучший сайт, самый продающий лендинг, самый запоминающийся логотип - нужное подчеркнуть
Опыт и отзывы для меня стоят в приоритете, поэтому я работаю с вами, пока вы не получите 100% устраивающий вас результат!
● Дизайн сайтов
● Landing page
● Дизайн сайтов-магазинов
● Разработка логотипов
● Разработка гайдлайнов
➤ E-mail: [email protected]
➤ Telegram/WhatsApp: +7 (953) 603 – 37 -22
Я против войны в Украине!
Портфолио
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