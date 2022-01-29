Нужен логотип, аватар и анимированное фоновое изображение для проекта, основанного на криптовалюте.За основу взято изображения с сайта https://github.com/.Мы хотим, чтобы изображение было четким, современным и минималистичным. Вращающийся глобус позади с огоньками, соединяющими разные страны (похоже на github).Нужно сделать аватар и логотип в сочетании с анимированным фоном.Пожалуйста, пришлите ваше лучшее предложение и любые похожие проекты, которые вы делали в прошлом.