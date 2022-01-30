Нужен логотип в стиле steampunk

Нужен логотип, аватар и анимированное фоновое изображение для проекта, основанного на криптовалюте.За основу взято изображения с сайта https://github.com/.Мы хотим, чтобы изображение было четким, современным и минималистичным. Вращающийся глобус позади с огоньками, соединяющими разные страны (похоже ...