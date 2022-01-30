Нужен логотип в стиле steampunk

Необходимо экспортировать из иллюстратора последние 14 файлов в формат svg
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Логотип нужно выполнить в стиле steampunk .
Логотип для кованного магазина . Где будут продаваться различные кованные изделия в том числе мебель в стиле loft .
Название Магазина
SERHome
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